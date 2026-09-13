Костадинов хвърли тежки обвинения към партии за Баба Алино
Лидерът на „Възраждане“ обвини местната власт във Варна и националното управление, че са прикривали незаконното строителство
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Лидерът на „Възраждане“ обвини местната власт във Варна и националното управление, че са прикривали незаконното строителство
В поздравленията за 24 май водещи политически фигури откроиха ролята на азбуката, културата и образованието
Председателят на Народното събрание и премиерът Румен Радев вече ще се разписват срещу 6566 евро
Лидери от двете партии предупреждават за безпрецедентна заплаха
Според него страната ни трябва ясно да заяви антивоенна позиция за конфликта около Иран
Гневни реакции за този нахален лукс
Явно остарявам, щом давам акъл на децата си
Премиерът Боложан признава рекорден дефицит и отлага плановете за свиването му
След инцидента с Наталия Киселова през юни
Тази стъпка е в отговор на новия регламент на блока за Прозрачност и таргетиране на политическата реклама
Нека празничната светлина ни обедини около стремежа към мир, съзидание и просперитет – като народ и като държава, написа премиерът
Николай Попов с гневен пост в мрежат
Има група политици, които само повтарят опорките на пиарите си
Пълна подкрепа за служителите в сектор “Сигурност”
Пращат се неграмотни хора, роднини, приятели - да вземат някой лев, посочи Цеков за организацията на изборите
Много е важно да помним онзи героизъм, онзи хуманизъм, който много ни липсва днес, каза премиерът Росен Желязков
Към парламента има известно повишаване на доверието
В момента отново започват разговори, в които България не е поканена да участва, а в най-добрия случай може да ги наблюдава онлайн, каза владиката
Защо нашите сериали са втора ръка по белия свят
Доверието в парламента е намаляло в 36 демокрации, сред които Аржентина, Бразилия, Франция, Италия, Испания, Южна Корея, Австралия и Съединените щати,...