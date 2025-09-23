Напрежение в Румъния! Спешна среща на политици с президента

Лидерите на четирипартийната управляваща коалиция в Румъния ще се съберат днес в в президентството при държавния глава Никушор Дан. Румънските медии определят разговорите като

решаващи за бъдещето на управлението,

на фона на напрежението около болезнените реформи за намаляване на прекомерния бюджетен дефицит.

По-късно през деня предстои и заседание на самата коалиция в двореца Виктория – сградата на Министерския съвет.

Слухове за оставка на премиера

Телевизия Digi 24 подчертава, че срещата при президента се провежда в изключително сложен момент. Причината са все по-настойчивите слухове за оставка на премиера Илие Боложан от Национално-либералната партия (НЛП).

Преди три седмици лидерите вече се събраха при държавния глава, за да спрат евентуалното му оттегляне – ход, който би предизвикал падането на правителството, припомня медията.

Бюджетен дефицит – най-висок в ЕС

Кабинетът на Боложан, който встъпи в длъжност само преди три месеца, обединява Социалдемократическата партия – първа парламентарна сила, Национално-либералната партия, Съюза за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния.

Различията между партньорите обаче се задълбочават заради мерките за ограничаване на дефицита, достигнал миналата година 9,3% от БВП – най-високото равнище в ЕС.

Миналата седмица премиерът призна, че страната не може да завърши годината с дефицит под 8 процента. Той уточни, че текущите данни са по-лоши от прогнозите в началото и средата на годината, но увери, че предприетите бюджетно-фискални мерки ще доведат до постепенно свиване на дефицита.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com