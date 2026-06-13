Румъния обвини Русия в опасна ескалация след удара с дрон в Галац
Никушор Дан заяви, че Москва няма да разклати румънското общество, след като жена и дете пострадаха на румънска територия
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Никушор Дан заяви, че Москва няма да разклати румънското общество, след като жена и дете пострадаха на румънска територия
Президентът изрази съпричастност към пострадалите и предупреди, че атаката застрашава сигурността в Черноморския регион
Никушор Дан иска преразглеждане на устава преди решение за срещата на 19 февруари
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Премиерът Боложан признава рекорден дефицит и отлага плановете за свиването му
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Тя вярва в Бог, подкрепя социални каузи и страни от прожекторите
Социологията дава равен или почти равен резултат между двамата кандидати
Той премина с остри словесни сблъсъци, взаимни обвинения и разгорещен спор
Първият тур на президентските избори е насрочен за 4 май, а вторият - за 18 май