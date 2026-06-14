Румъния търси изход от кризата. Номинираха Адриан Вестеа за премиер

Румънският президент Никушор Дан номинира Адриан Вестеа за премиер и му възложи да сформира правителство в опит да изведе страната от политическата криза. Решението дойде след оттеглянето на евродепутата Еюджен Томак, първоначалния кандидат на Дан, който не успя да събере достатъчна подкрепа за планиран технократски кабинет.

Вестеа, представител на Националната либерална партия и председател на областния съвет на Брашов, вече има 10 дни, за да подреди кабинет и да търси вот на доверие в парламента. Залогът е висок - блокирани политики, риск за европейското финансиране, натиск върху националната валута и растящо предимство на крайната десница в социологическите проучвания.

Томак се отказа, технократският вариант се срина

Еюджен Томак е оттеглил мандата си тази сутрин, след като станало ясно, че няма достатъчна подкрепа от парламентарните партии за кабинет от технократи. Първоначалният замисъл на Никушор Дан беше да се търси управление, което да стои над партийния сблъсък и да стабилизира страната чрез експертен формат. Тази формула обаче не успя да убеди политическите сили, които предпочетоха кабинет с по-ясен партиен профил.

Затова номинацията на Адриан Вестеа е знак за смяна на подхода. Президентът вече търси не символично надпартийно решение, а политическа конструкция, която да мине през парламента. Според Асошиейтед прес Дан е представил Вестеа като човек с административен опит, бюджетна компетентност и прозападна ориентация, а самият кандидат е заявил намерение да формира политическо правителство, насочено към реформи и развитие.

Кой е Адриан Вестеа

Адриан Вестеа е на 52 години и е свързан с Националната либерална партия. Той е председател на областния съвет на Брашов, а според международните съобщения има и управленски опит на национално равнище. Именно това го прави по-приемлива фигура в момент, когато Румъния се нуждае не само от име за премиерския пост, а от човек, който да убеди парламентарните групи, че кабинетът му може да работи.

Новият мандат идва с кратък срок и тежка политическа сметка. Вестеа трябва да състави кабинет, да договори подкрепа и да избегне сценарий, при който Румъния остава още по-дълго без стабилно управление. В страна, в която следващите редовни парламентарни избори са чак през 2028 г., всеки провален опит за кабинет задълбочава усещането за институционална умора.

Кризата започна с падането на Боложан

Политическата криза започна преди месец, когато проевропейският коалиционен кабинет на премиера Илие Боложан падна след вот на недоверие. Най-голямата формация - социалдемократите - оттегли подкрепата си и гласува заедно с опозицията. Така правителството, което трябваше да държи Румъния в стабилен европейски курс, беше свалено в момент на сериозни бюджетни и икономически напрежения.

Вотът на недоверие блокира изработването на политики и постави страната в опасна пауза. Румъния се оказа със слабо управление точно когато трябва да защитава достъпа си до европейски средства, да овладява бюджетни рискове и да успокоява пазарите. Ройтерс съобщи още при падането на кабинета, че кризата застрашава суверенния рейтинг на страната, достъпа до средства от ЕС и стабилността на леята.

Леята падна, европейските средства са под риск

Икономическият ефект от кризата вече се усеща. Политическата несигурност доведе до срив на румънската лея до рекордно ниски нива, а липсата на стабилен кабинет създава риск за изпълнението на политики, свързани със средства от ЕС. Това е особено чувствително за държава, която има нужда от европейско финансиране за инфраструктура, развитие, реформи и стабилизиране на публичните финанси.

Затова мандатът на Вестеа е повече от вътрешнопартийна задача. Той трябва да покаже на Брюксел, на пазарите и на румънските избиратели, че Букурещ може да възстанови управляемостта. В противен случай кризата може да се превърне от политически спор в дълбок институционален проблем.

Защо предсрочни избори изглеждат малко вероятни

Румъния никога не е провеждала предсрочни парламентарни избори, а според анализатори вероятността това да се случи сега остава малка. Причината не е само институционална традиция, а и страхът от политическата конфигурация. Крайната десница в опозиция води в социологическите проучвания и изпреварва значително проевропейските партии.

Това поставя основните политически сили в сложен капан. От една страна, страната има нужда от правителство, което да действа бързо. От друга, провалът на пореден кабинет може да засили натиска за избори, които много партии не искат, защото резултатът може да промени радикално баланса на властта. Затова номинацията на Вестеа е опит кризата да бъде затворена вътре в парламента, преди да се превърне в изборен риск.

Румъния е тест за проевропейския лагер

Случващото се в Букурещ има значение и извън Румъния. Страната е важна за ЕС и НАТО, намира се в ключов регион до Украйна и Черно море, а вътрешната й стабилност има пряко значение за целия източен фланг на Европа. В този контекст продължителната политическа криза не е просто румънски вътрешен проблем, а сигнал за уязвимост в момент на високо геополитическо напрежение.

Ако Вестеа успее да състави кабинет, Румъния ще получи шанс да възстанови управлението и да намали риска за европейските средства и финансовата стабилност. Ако се провали, кризата ще влезе в нова, по-тежка фаза, в която всеки следващ ход ще бъде правен под натиска на отслабена валута, блокирани политики и все по-силен радикален вот.

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