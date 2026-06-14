Внезапен обрат и нова политическа буря в Румъния

Президентът на Румъния Никушор Дан подписа официален указ, с който определи Адриан Вещя за кандидат за поста министър-председател, съобщи националната агенция Аджерпрес, позовавайки се на администрацията на държавния глава. Решението идва броени часове след като досегашният кандидат Еуджен Томак върна мандата за съставяне на правителство.

Във връзка с новата номинация държавният глава подписа и отмяна на предходния указ от 4 юни тази година, с който неговият почетен съветник и евродепутат Еуджен Томак бе посочен за премиер. В изявление пред медиите президентът Дан потвърди рокадата, която изненада политическите наблюдатели в Букурещ.

Неочакваният обрат на Еуджен Томак

Новината за връщането на мандата предизвика истинска политическа буря в страната. Обществото и политическите сили очакваха Еуджен Томак да представи днес финалния списък с министри и управленската си програма, а в началото на следващата седмица да поиска официално вот на доверие от парламента.

Внезапният отказ на Томак наложи спешна реакция от страна на президентската институция. Назначаването на Адриан Вещя е поредният опит на държавния глава да намери изход от затягащата се правителствена криза.

Икономически последици и замразени реформи

Основната цел на президента Никушор Дан е бързото слагане на край на политическата нестабилност, която вече нанесе сериозни щети на държавата. Поради липсата на редовно правителство ключови реформи в страната са напълно спрени, а достъпът на Румъния до милиарди евро от европейските фондове е сериозно застрашен. Финансовите пазари също реагираха остро на несигурността, което доведе до рекордно обезценяване на националната валута – румънската лея.

Настоящата тежка ситуация се зароди още през април, когато най-голямата парламентарна сила – Социалдемократическата партия (СДП), реши да оттегли политическата си подкрепа за тогавашния премиер. Социалдемократите напуснаха управляващата коалиция заради категорично несъгласие с планираните строги мерки за икономии. Тези фискални ограничения бяха насочени към свиване на прекомерния бюджетен дефицит на Румъния, който в момента е най-високият в целия Европейски съюз.

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