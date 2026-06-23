Политически шах и хаос в Букурещ. Никой не иска да отстъпи

Румъния затъва все по-дълбоко в тежка политическа криза, след като днешният маратон от консултации при президента Никушор Дан завърши без ясен изход и с напълно противоположни виждания за бъдещето на страната. Държавният глава събра всички парламентарно представени сили в двореца „Котрочени“ в спешен опит да намери изход от задънената улица. До новия кръг преговори се стигна светкавично, след като само ден по-рано парламентът брутално отхвърли проектокабинета, предложен от номинирания за премиер Адриан Вещя.

Социалдемократите искат цялата власт, крайнодесните поставят ултиматуми

Първи на „Дондуков“ в Букурещ (двореца Котрочени) пристигнаха представителите на най-голямата парламентарна сила – Социалдемократическата партия (СДП), които категорично обявиха, че имат самочувствието и готовността веднага да поемат управлението на страната. Веднага след тях обаче тонът рязко се втвърди. Ултранационалистите от „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) излязоха с претенции за премиерския пост и отсекоха, че без тяхното участие стабилно управление в Румъния е химера.

Никой не иска да отстъпи

В опит да сглобят разпокъсания пъзел, от Национално-либералната партия (НЛП) предложиха два алтернативни сценария за правителство на малцинството – единият около социалдемократите, а другият в коалиция със „Съюз за спасение на Румъния“ (ССР) и Демократичния съюз на унгарците (ДСУР).

Този план обаче веднага срещна жесток отпор. От ССР бяха безкомпромисни: няма да подкрепят никаква власт, в която участват социалдемократите, и открито заговориха, че са готови за предсрочни парламентарни избори. Самите унгарци от ДСУР засипаха президента с цели три различни опции за правителство на малцинството, включително връщане към старата широка коалиция, която обаче се разпадна с гръм и трясък през пролетта на миналата година.

Хаосът на малките партии и сянката на геополитиката

Ситуацията се усложни допълнително от екзотичните предложения на по-малките формации в парламента. Парламентарната група „Обединени за Румъния“ извади от ръкава си името на бившия премиер Виктор Понта като спасителен вариант за министър-председател.

Най-скандално обаче беше изказването на лидерката на националистическата партия „SOS Румъния“ Диана Шошоака. Тя не само поиска съставът на кабинета да бъде предаден 48 часа по-рано, но и призова президента „да не се вземат предвид заповедите от Тел Авив и Брюксел“. В противовес на нея, от крайнодясната Партия на младите хора (ПОТ) се дистанцираха от останалите националисти и се обявиха за строго прозападна и проамериканска формула.

Северната ни съседка се намира в пълна безизходица от началото на май, когато широката проевропейска коалиция се взриви. След последвалия успешен вот на недоверие и сегашния провал на Адриан Вещя, Румъния остава блокирана. Топката отново е в полето на президента Никушор Дан, който трябва да реши на кого да връчи следващия горещ мандат в страна, чиито политически лидери изглеждат неспособни да си говорят.

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