Румънският президент иска до вторник правителство. Спасява парите

Румънският президент Никушор Дан отправи спешен призив към политическите партии за съставяне на нов кабинет до вторник. От Гданск, където участва в Срещата на върха на Източния фланг, държавният глава подчерта, че политическата стабилност е критична за усвояването на средства по НПВУ, чийто краен срок е 31 август, както и заради предстоящата парламентарна ваканция.

Блокаж в преговорите за коалиция

Преговорите между четирите основни проевропейски сили – СДП, НЛП, ССР и ДСУР – са блокирани, но президентът вижда готовност за намиране на решение. Очаква се четирите партии да представят финалните си позиции, като се очертава прозападно правителство на малцинството с по-широка парламентарна подкрепа.

Хронология на политическата криза

Настоящата нестабилност произтича от събития, започнали през май. Правителството на Илие Боложан бе свалено с вот на недоверие. Адриан Вещя не успя да събере гласове в понеделник. Румънският президент иска правителствоПрезидентът възобнови разговорите, настоявайки за прозападен кабинет.



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