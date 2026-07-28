Дунав принуди Румъния да вземе крайна енергийна мярка

Румъния контролирано спря Блок 1 на АЕЦ „Черна вода“, след като продължителната суша свали нивото на Дунав до най-ниските му стойности от близо 30 години. Решението е превантивно и цели да защити охладителните системи и помпените съоръжения на единствената атомна електроцентрала в страната.

От държавния оператор „Нуклеарелектрика“ и Министерството на енергетиката уверяват, че няма риск за ядрената безопасност. Спирането обаче идва в момент на високо потребление и принуждава Румъния рязко да увеличи вноса на електроенергия.

Опасенията са, че ниският воден поток и натрупването на наноси могат да затруднят охлаждането и да повредят част от съоръженията. Затова операторът е избрал реакторът да бъде изключен контролирано, преди ситуацията да създаде по-сериозни технически проблеми.

Двата блока на АЕЦ „Черна вода“ имат обща мощност от около 1400 мегавата и обичайно осигуряват близо една пета от потребяваното в страната електричество. Изключването на единия реактор оставя сериозна празнина в местното производство, докато очакваният пик в потреблението през седмицата достига около 7300 мегавата.

Недостигът ще трябва да бъде компенсиран чрез внос от съседните енергийни пазари. Това увеличава зависимостта на Румъния от регионалните цени в момент, когато високите температури повишават потреблението на ток за охлаждане и натоварват електроенергийните системи в цяла Европа.

Само ден по-рано подобен проблем засегна и швейцарската АЕЦ „Бецнау“, най-старата действаща атомна електроцентрала в света. Тя беше временно спряна, след като водата в река Ааре, използвана за охлаждане, достигна 25 градуса, съобщи компанията оператор „Акспо“, цитирана от ДПА.

Двата случая показват как продължителните горещини и ниските речни нива започват да влияят не само върху земеделието и водоснабдяването, но и върху производството на електроенергия. Атомните централи се нуждаят от постоянен и достатъчно хладен воден поток, а при суша или прекомерно затопляне операторите са принудени да намаляват мощността или временно да спират реактори.