Рекордно ниският Дунав натисна АЕЦ, но системата остава стабилна
Соларите вече произвеждат почти колкото атомната централа за ден, а батериите поемат част от вечерното потребление
Следете всички новини, анализи и коментари за Ниско Ниво На Дунав. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Соларите вече произвеждат почти колкото атомната централа за ден, а батериите поемат част от вечерното потребление
Добрата новина е, че българските язовири са в много добро състояние и са пълни
Експерт предупреждава: 45 „Марици“ липсват от българския участък на реката
Рекордният износ на ток върви със стабилна АЕЦ „Козлодуй“, но секторът остава натоварен от огромни дългове и спорни сделки
Продължителната суша удари работата на единствената атомна централа в страната
Лом. Само един кораб е заседнал в пясъците на Дунав край Лом, съобщиха от клона на агенция „Морска администрация". Словашки безекипажен кораб е блоки...