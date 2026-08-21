Рекордно ниският Дунав натисна АЕЦ, но системата остава стабилна

Намаляването на мощността на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ със 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на Дунав няма да застраши електроснабдяването на България и не се очаква да се усети осезаемо в цените. Ограничението представлява едва около 6% от близо 2000 мегавата обща мощност на атомната централа и според енергийния експерт Констанца Рангелова е преди всичко превантивна мярка.

Значението й е по-скоро в необичайната причина - критично ниските води на реката, а не в самото техническо намаляване на производството. При сегашния баланс в системата ефектът най-вероятно ще бъде по-малък износ на електроенергия, а не проблем за българските потребители.

Само 6% и без очакване за големи изключвания

„Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността. 120 мегавата са на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ „Козлодуй“, тоест говорим за около 6%“, обясни Рангелова пред Нова телевизия.

По думите й необичайното е рекордно ниското ниво на Дунав. Самото намаляване на мощността на ядрен блок не е извънредна процедура и специалистите в централата непрекъснато следят дали ще бъдат необходими допълнителни действия.

„Това, което се знае в момента, е, че не се очакват някакви големи изключвания“, каза тя. Дори евентуалното спиране на един блок не би било непозната ситуация за енергийната система, тъй като подобно нещо се случва регулярно при планови ремонти.

Ударът ще бъде по-скоро по износа

Свалените 120 мегавата означават под 3 гигаватчаса по-малко произведена електроенергия за денонощие. В същото време България е изнасяла през юли и август средно около 30 гигаватчаса дневно.

Точно затова според Рангелова ограничението може да намали част от износа, без да засегне снабдяването на домакинствата и бизнеса. Тя беше категорична, че няма причина потребителите да започват да ограничават употребата на електроенергия.

Соларите вече са огромен буфер

Една от причините системата да поема подобно намаление сравнително спокойно е рязкото увеличаване на соларните мощности. От началото на август АЕЦ „Козлодуй“ произвежда средно около 45 гигаватчаса дневно, докато фотоволтаичните централи достигат близо 40 гигаватчаса.

„В момента соларните панели в България произвеждат почти толкова за ден, колкото и атомната електроцентрала при нормалната й мощност“, посочи Рангелова.

Допълнителна защита вече дават и батериите за съхранение на електроенергия. По думите й страната разполага с около 14-15 гигаватчаса такъв капацитет, което позволява значителна част от произведената през деня слънчева енергия да бъде използвана във вечерните часове.

Цената на тока също не би трябвало да усети промяната

Рангелова не очаква свалените 120 мегавата да окажат забележим ефект върху пазарните цени на електроенергията. Количеството е твърде малко спрямо целия енергиен микс и текущото производство в страната.

„При сегашното количество - тези 6% от АЕЦ, ефектът върху цените е абсолютно незабележим и не би могъл дори да бъде разграничен от другите фактори, които влияят върху ценообразуването“, заяви експертът.

Много по-силен ефект върху борсовите цени могат да имат потреблението и наличните производствени мощности в съседните държави. Засега специалистите не очакват рекордно ниското ниво на Дунав да наложи сериозно ограничаване или спиране на мощности в АЕЦ „Козлодуй“.