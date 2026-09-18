„Мин индъстри“ дари исторически летопис на музея в Перник за 135-годишнината на мините

Регионалният исторически музей в Перник получи ценно дарение от фототипни копия на юбилейната книга „Перник 1878-1928 година“. Томовете бяха предадени на институцията от управителя на въгледобивното дружество „Мин индъстри“ инж. Здравец Евтимов в контекста на честванията за 135 години от началото на въгледобива в Пернишкия басейн.

От името на културната институция благодарности към дарителя изрази директорът на РИМ - Перник Силвия Нотева – човек, който дълги години активно работи за проучването и съхраняването на историческото и индустриално наследство на перничани.

Издаденият през 1928 г. летопис проследява първите петдесет години от развитието на селището след Освобождението и превръщането му в основен индустриален център на България.Тъй като оригиналът е библиографска рядкост и се съхранява при специален режим, новите копия ще позволят на посетителите, учениците и изследователите да прелистват страниците му директно в музейната експозиция.

Освен прецизните фототипни копия на юбилейната книга „Перник 1878-1928 година“, Регионалният исторически музей в Перник получи и множество ценни оригинални документи от периода преди 9 септември 1944 г. и след това. Този документален масив хвърля светлина върху управлението на мините, социалния бит на миньорите и икономическото преобразуване на региона

Партньорството между „Мин индъстри“ и РИМ-Перник подпомага съхраняването на местната памет, осигурявайки достъп до ценния документ за широката публика в контекста на голямата минна годишнина.