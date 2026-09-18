Три наши града с лъвски скок! Наредиха се до най-добрите

Три български града направиха лъвски скок. Варна, София и Пловдив се изкачиха с над 100 места в тазгодишната класация Global Cities Index на Oxford Economics.

София е най-високо класираният български град, като заема 303-то място сред 1 000 града. Столицата обаче не е градът с най-голям напредък сред българските участници – това е Варна, която се изкачва със 171 позиции до 451-во място, предаде Darik Business Review.

София подобрява класирането си със 121 места спрямо 2025 г., докато Пловдив се придвижва напред със 116 позиции и достига 643-то място.

Българският лидер в класацията

София е класирана най-високо в икономическата категорията, където заема 261-во място, докато по „Качество на живот“ се нарежда на 274-та позиция. Столицата заема 366-то място по „Управление“, 473-то по „Човешки капитал“ и 483-то по „Околна среда“.

Варна с най-голям скок

Варна е българският град с най-съществено подобрение в тазгодишното издание на индекса. Освен със сериозния си скок в общото класиране, градът отчита силен резултат и по показателя „Качество на живот“, където заема 337-о място.

По „Управление“ Варна е на 366-а позиция, а по „Околна среда“ – на 396-а. В категорията „Икономика“ градът заема 548-о място, докато по „Човешки капитал“ е на 726-а позиция.

Пловдив – печели с качеството на живот и околната среда

Пловдив заема 643-то място в общата класация, след като се изкачва със 116 позиции спрямо предходната година.

Градът има най-добро представяне в категорията „Качество на живот“, където е на 403-то място. По „Околна среда“ Пловдив заема 536-а позиция.

В същото време градът е на 790-о място по „Икономика“ и на 886-о по „Човешки капитал“. По показателя „Управление“ Пловдив, както и София и Варна, е класиран на 366-о място.

Пет показателя определят представянето

Global Cities Index на Oxford Economics оценява градовете по пет основни направления – икономика, човешки капитал, качество на живот, околна среда и управление.

Така общото класиране не се определя само от икономическата мощ на даден град. Индексът отчита и условията за живот, развитието и концентрацията на човешки капитал, състоянието на околната среда и начина, по който градовете се управляват.

Индексът на Oxford Economics по този начин очертава не само йерархия между градовете, но и различните характеристики, които стоят зад тяхното представяне в глобалната градска икономика.

Най-добрите градове в света

САЩ могат да се похвалят с пет града в Топ 10 на тaзгодишната класация, като това са Ню Йорк (1), Сиатъл (4), Сан Франциско (5), Бостън (7) и Сан Хосе (8).

Европа е представена от Лондон (2), Париж (3), Дъблин (6) и Цюрих (10), а единственият азиатски град в челото е токио, който заема 9-та позиция.