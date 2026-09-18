Проф. Рачев даде безценен съвет за уикенда

Топъл и приятен уикенд, последван от кратко захлаждане в началото на следващата седмица. Такава прогноза направи климатологът проф. Георги Рачев в ефирна на bTV.

По думите му събота и неделя ще са подходящи за море, планина или почивка на открито. „Ще бъде много хубаво, ще бъде много топло време“, каза проф. Рачев.

Рязката промяна ще настъпи в началото на седмицата. В понеделник и вторник се очаква съществено понижение на температурите, придружено от валежи. Последните обновявания на двата основни глобални метеорологични модела обаче дават по-мека прогноза от първоначалната.

„Май няма да е чак пак толкова студено във вторник и май няма чак пак толкова много да вали“, коментира климатологът.

Причината е нахлуването на по-хладен въздух от Централна Европа.

Есента идва по календар

Балканите засега остават сред най-топлите райони на континента, но с наближаването на 23 септември температурите постепенно ще започнат да придобиват по-типичен есенен характер.

На 23 септември влизаме и астрономически в есента, отбеляза проф. Рачев. Максималните температури постепенно ще се понижават под 25 градуса, а средноденонощните – под 15 градуса.

Захлаждането обаче няма да се задържи дълго.

„След 3-4 дни отново ще се стоплим и дамите ще се радват на едно много хубаво есенно време“, прогнозира климатологът.

Той подчерта, че предстоящото затопляне няма да има нищо общо с екстремните горещини от лятото. Очаква се приятно топло, а не горещо време.

Дъждът – по-малко от очакваното

Добрата новина е, че и прогнозите за валежите са смекчени. Очакваните количества за понеделник и вторник вече са по-малки, отколкото се предвиждаше първоначално.

„Преваляванията няма да са толкова съществени, колкото изглеждаха буквално преди 12 часа“, обясни проф. Рачев.

На Балканите обаче сушата продължава. Значителни валежи липсват в България, Румъния, Сърбия и Унгария, както и в райони по горното течение на Дунав и в Германия.

За България очакваните количества са сравнително малки и на ограничени места.

„Пет, седем литра на квадратен метър няма стопански ефект, а засушаването продължава“, посочи климатологът.

До края на септември – хубаво време

Сериозни температурни аномалии до края на месеца не се очакват. Изключение ще бъдат понеделникът и вторникът, когато температурите временно ще паднат.

След това отново ще се затопли. Дори в София максималните температури до края на септември се очаква да надхвърлят 22-23 градуса.

Сутрините обаче ще станат по-хладни – около 8-9 градуса на места. След тях ще идват приятни есенни дни без съществени валежи.

Пловдив остава сред топлите градове

За Пловдив топлото време ще се задържи до началото на следващата седмица. В понеделник до обяд температурите ще останат високи, а след това ще нахлуе хладен въздух с превалявания.

Захлаждането в града няма да бъде толкова рязко, като минималните температури се очаква да са около 10 градуса.

„Да не правим черни заглавия сега. Да не правим трагедия в цялото. Времето си е такова, каквото трябва да бъде“, призова проф. Рачев.