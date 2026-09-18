Горивата поскъпват, скачат ли автобусните билети?

Поскъпването на горивата поставя нов въпрос пред автобусните превозвачи – ще се наложи ли увеличение на билетите за пътуване?

Горивото е едно от най-сериозните пера в разходите на транспортните фирми. По думите на управителя на транспортна компания Антон Христов делът му вече достига 40%, при около 30% до преди два месеца.

„Разходът за гориво е най-голямото перо в нашия бранш. Той е около 30% до преди два месеца. В момента е 40%“, заяви Христов в ефира на „Денят започва“.

Засега превозвачите успяват да задържат цените на билетите. Христов обясни, че в неговия район туристическият сезон помага за компенсиране на част от нарасналите разходи. В други части на страната обаче ситуацията е по-тежка.

При евентуално увеличение на билетите то би било в рамките на 10-20%, прогнозира транспортният оператор.

Особено сериозен е проблемът с линиите до малките населени места. Част от тях вече работят на загуба, тъй като разходите надхвърлят приходите.

„Имаме такива линии, които обслужват по-малките населени места. Те не само че вече са на ръба, но са паднали в пропастта и са, меко казано, на загуба“, посочи Христов.

По думите му автобусният транспорт е социална услуга и трябва да остане достъпен за хората.

„Горивото е най-сериозният проблем“, обобщи той.