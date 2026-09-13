Бивш финансов министър предупреди за данъците. Ще скочат ли?
Той предупреди, че ако България продължи с разхлабената фискална политика, страната може да повтори гръцкия сценарий
Следете всички новини, анализи и коментари за Скачане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той предупреди, че ако България продължи с разхлабената фискална политика, страната може да повтори гръцкия сценарий
Мисли се и за въвеждането на учебен предмет за здравна превенция и култура
Увеличението е заложено в проектобюджета за 2025 г., изготвен от служебното министерство на финансите
Заради страховете от ескалация на конфликта в Близкия изток.
Камата използва за сравнение комично клипче от1995 година,
В събота привечер няколко момчета са скачали в реката
90-годишен летец се бори за разпятието край Синеморец 27 смелчаци скочиха в морето за кръста в Бургас. Най-младият от тях е на 17 години, а най-възра...
Обувките канго джъмпс те превръщат в кенгуру Канго джъмпс е новия хит във фитнес залите. Обувките на пружини са много популярни и рапърът Устата си г...
Пилотът на "Мерцедес" Люис Хамилтън има ново хоби. Британецът е решил да "тренира" скокове от скала. Люис шашна случайни минувачи на остров Сардиния...