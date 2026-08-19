Шофьорите да се готвят! Едно гориво рязко тръгва нагоре

Ново поскъпване на горивата, особено на дизеловото гориво, се очаква през следващата седмица. Цените на дизела в България могат да надхвърлят 1,80 евро за литър, прогнозира в сутрешния блок на БНТ Димитър Хаджидимитров - представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. По думите му ситуацията на международните петролни пазари остава нестабилна.

„В момента не съм оптимист. Мисля, че цените, които виждаме, ще бъдат по-високи, особено за дизелово гориво“, заяви Хаджидимитров.

Според него резервите от дизелово гориво в световен мащаб са на едни от най-ниските си нива от десетилетия. Допълнителен фактор са ограниченията върху износа от Русия и продължаващите геополитически рискове.

Въпреки поскъпването потреблението на горива в България не намалява. Напротив – през летните месеци се отчита дори леко увеличение, като най-осезаемо е при дизеловото гориво. Причината е традиционно по-високият брой пътувания.

Експертът смята, че нестабилността на международните пазари ще продължи да се отразява и на българския пазар. Според него през следващата седмица дизелът може да достигне и надхвърли 1,80 евро за литър.