Финансисти предупреждават: Цените продължават нагоре, идват трудни времена

Поскъпването на петрола и енергията ще продължи да оказва натиск върху цените, а възможностите на държавата да спре този процес са ограничени. Това коментираха финансовите анализатори Макс Баклаян и Никола Филипов.

Според Баклаян публичният сектор у нас е значително по-раздут спрямо средното за Европейския съюз, а ниските лихви по банковите депозити допълнително поставят спестяванията под натиск.

„Няма как държавата да противодейства на повишаващите се цени на петрола и енергията. Трябва да се научим да живеем с тези цени“, заяви финансовият анализатор в предаването „Тази сутрин“.

Той посочи и геополитическия фактор, свързан с Ормузкия проток и Персийския залив, през които преминава значителна част от световните доставки на петрол.

Инфлацията топи спестяванията

По думите на Баклаян реалната инфлация е около 10%, което означава сериозна загуба на покупателна способност за хората, които държат парите си без доходност.

Финансовият анализатор предупреди, че традиционни инвестиционни активи също са достигнали високи равнища. По думите му големи инвеститори в имоти отчитат сериозен спад в броя на сделките.

Като възможна защита на спестяванията той посочи инвестициите в знания и образование, както и златото.

„Златото е един от активите, които са се доказали през последните 5000 години като твърди пари, като актив, който се представя изключително добре във високоинфлационна среда“, коментира Баклаян.

Към криптовалутите той призова за повишено внимание заради високата им волатилност. Според него и част от фондовия пазар е надценена.

По-богатите спестяват, по-бедните теглят кредити

Финансистът Никола Филипов постави акцент върху различията между домакинствата.

„По-богатите домакинства имат депозити. По-бедните трупат бързи кредити“, заяви той.

Според него ръстът на доходите стимулира потреблението, което от своя страна може да поддържа инфлационния натиск.

Филипов смята, че трябва да бъде ограничено разрастването на публичния сектор и да се преосмисли увеличаването на заплатите в него.

Държавата няма вълшебна пръчка за горивата

По думите на Филипов държавата разполага с ограничени инструменти за влияние върху цени, които се определят на международните пазари.

Сред обсъжданите варианти е субсидиране на потреблението на гориво, но финансистът е скептичен към подобна мярка.

„Тези пари пак трябва да дойдат отнякъде“, посочи той.

Затова съветът му към домакинствата е да бъдат по-внимателни с разходите си.

„Бих посъветвал хората да ограничат потреблението в момента. Чакат ни проблемни времена. Намираме се и пред дългова криза“, предупреди Филипов.