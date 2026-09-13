Радев посреща Антонио Коща. Големият бюджет на ЕС влиза в разговора
Председателят на Европейския съвет пристига в България в рамките на мащабна обиколка на столиците
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Председателят на Европейския съвет пристига в България в рамките на мащабна обиколка на столиците
И ги предупредиха много сериозно
Темата за брака се появява в произведенията на Кристи, което прави цитата за ранния брак още по-интересен
Продължават наглите изказвания в този бранш
Ако нашето момче скочи и във Формула 1
Техният глас и съвест отново се обяснява от екрана
Новият консултативен формат няма да взема решения вместо хората, а ще помага със сценарии, анализи и въпроси за бъдещето
Днес бе представен доклад за състоянието на цифровизацията в ЕС
Този метод е подходящ за почистване на хладилник и фризер
Срещата премина в конструктивен диалог и заявка за активна съвместна работа в полза на гражданите
Според него международната система преживява „системно земетресение“, при което едновременно се наслагват няколко глобални кризи
Още на първото си заседание членовете на Съвета разгледаха и обсъдиха всички 13 проекта
Звездата с първа публична изява от много време насам
По-рано съветът подаде оставка
ЕС обсъжда санкции срещу Русия, план за възстановяване на Газа и нова визия за конкурентна Европа
Ние трябва да се научим как да се храним, какъв код да сложим в тялото си, каза още тя
Всички ще могат да си обменят левовете по курса 1.95583 след 1 януари безплатно
В някои клонове можете и сега да смените стотинките за банкноти, но има условия
Ето какво очаква и другите зодиакалните знаци
Ето какъв съвет му даде