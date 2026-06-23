Роботът Робърт стана първият AI съветник на министър Василев

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев постави началото на първия у нас неформален консултативен съвет, съставен изцяло от роботи със изкуствен интелект. Това стана на сцената на международната конференция WEBIT 2026 в НДК, където Василев се обърна директно към хуманоидния робот Робърт с въпроса: „Ще станеш ли мой съветник?“. Робърт прие поканата и заяви, че изкуственият интелект и роботиката ще засегнат всеки икономически сектор, а България има шанс да се бори за челни позиции.

В програмата на WEBIT 2026 роботът Робърт е включен на главната сцена, както и в панел за това дали България може да стане европейски център за AI развитие и иновации, заедно с Иван Василев и други участници.

Робот, който не спи и не лобира

Робърт става първият член на новия неформален съвет, но според Василев няма да остане единствен. Министерството отваря вратата и за други интелигентни системи, които да се включват в мисленето по дългосрочните теми пред държавата.

„Започваме с Робърт, но аз имам желанието този съвет да расте. Затова каним и други интелигентни системи да станат част от мисленето на министерството за бъдещето“, заяви министърът.

Идеята е любопитна, защото поставя изкуствения интелект не в ролята на електронна играчка за демонстрация, а като инструмент за допълнителна гледна точка. Василев представи формата като съветник, който никога не се уморява, не защитава частен интерес и може да задава неудобни въпроси без политически страх.

Това не означава, че роботи ще управляват държавата. Министърът направи точно това разграничение - съветът няма да има право да взема решения, нито да замества експертните дирекции, в които работят хора. Ролята му ще бъде да разширява хоризонта, да предлага повече варианти, да помага с анализ и да насочва към въпроси, които администрацията може да пропусне.

Ако Министерството на иновациите не експериментира, кой друг?

Василев защити експеримента като естествена задача за институция, която носи в името си иновации и дигитална трансформация. „Ако Министерството на иновациите не експериментира с новите технологии, то кой друг?“, заяви той.

Министърът добави, че това трябва да се прави „отговорно и умно“, със скоростта на бизнеса, а не на бюрокрацията. Тази линия не е нова за него. Още при представянето на новия дизайн на МИДТ Василев заяви, че министерството трябва да бъде институция „със скоростта на бизнеса, а не на бюрокрацията“, след обединяването на досегашните политики по иновации и електронно управление в една структура.

Новият AI съвет се вписва именно в този образ - министерство, което не само говори за технологии, а ги пробва върху собствената си работа. Разликата е, че тук става дума не за поредна електронна услуга, а за начин държавата да си помага при стратегическо мислене.

Според Василев посоката винаги ще се дава от човека. Изкуственият интелект може да подпомага, да проверява логиката, да предлага сценарии и да поставя проблеми, но отговорността остава политическа, управленска и човешка.

Данните остават червената линия

Министърът се опита да отговори и на най-честия страх при подобни проекти - какво ще се случва с личните данни. Той постави принцип, че данните на гражданите няма да могат да бъдат използвани без защита и анонимизация.

Това е важна уговорка, защото доверието е най-слабата точка при въвеждането на изкуствен интелект в публичния сектор. Дори най-добрата технология може да се превърне в проблем, ако гражданите останат с усещане, че личната им информация се обработва неясно, непрозрачно или без достатъчни гаранции.

Василев обаче настоява, че технологичният напредък няма стойност без доверие. Затова новият съвет трябва да бъде представян не като власт на алгоритми, а като допълнителен инструмент към човешката експертиза.

На практика това означава граница: роботите могат да питат, да предлагат и да сравняват варианти, но не могат да подписват решения, да разпореждат политики или да носят отговорност вместо министъра и администрацията.

От сцената на WEBIT към работата на държавата

WEBIT 2026 събра в НДК предприемачи от различни държави, ръководители на компании и стартъпи, представители на институции, академичната общност, инвеститори, иноватори, учени и изобретатели. В програмата на форума водещи теми са изкуственият интелект, AI икономиката, дигиталната трансформация, киберсигурността, роботиката и възможността България да се позиционира като център за AI развитие и иновации.

На този фон поканата към Робърт не е просто ефектна сцена за публиката. Тя е опит да се покаже как държавата може да използва технологиите не само за услуги, формуляри и платформи, а и за по-добро планиране.

МИДТ беше създадено през май 2026 г. след обединяване на политиките по иновации, дигитална трансформация, електронна идентичност и киберсигурност. Официалната мисия на министерството е България да бъде активен участник, а не догонващ наблюдател в икономиката на иновациите, знанието и изкуствения интелект.

Затова и експериментът със съвет от AI системи има по-широк смисъл. Ако остане само сценичен жест, ще бъде запомнен като любопитен момент от конференция. Ако обаче бъде превърнат в работещ формат с ясни правила, прозрачност и човешки контрол, той може да даде на администрацията нов начин да проверява идеи, рискове и пропуски.

Човекът остава начело

Василев беше категоричен, че не търси роботи, които да управляват държавата. По думите му търси технологии, които да помагат на институциите да мислят по-ясно и по-безпристрастно.

Точно тук е тънката линия на проекта. България може да използва изкуствен интелект, за да задава по-добри въпроси, но не може да прехвърля политическата отговорност върху машина. Може да поиска от робот да види риск, но решението какво да се прави остава при хората.

Новият съвет няма да има право да замества никого. Той ще бъде неформален консултативен формат, който да добавя гледни точки и да помага при дългосрочните теми пред държавата. Така министърът се опитва да покаже, че технологиите могат да влязат в управлението не като заплаха, а като помощник.

Първият съветник вече е ясен - Робърт. Следващият въпрос е дали държавата ще успее да превърне този необичаен старт в нещо повече от добра сцена. Защото в ерата на изкуствения интелект понякога най-важното не е дали машината има отговор, а дали човекът знае какъв въпрос да й зададе.

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