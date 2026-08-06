Спешна евакуация в София. Изкараха хиляди на улицата

Истински шок и паника преживяха стотици столичани, след като един от най-големите търговски центрове в София – The Mall на бул. „Цариградско шосе“, беше опразнен по спешност! Посетители и служители бяха принудени незабавно да напуснат обектите и да излязат извън пределите на комплекса.

Тревогата за опасност е задействана малко преди 20:30 часа, прекъсвайки вечерта в търговския център на стотици, а може би хиляди граждани. Хората в магазините и заведенията са реагирали на секундата, напускайки сградата в пълна неяснота за случващото се. До този момент компетентните институции не са излезли с официално съобщение. Все още остава пълна мистерия дали става въпрос за реална заплаха, технически срив в алармените системи или изненадващо учение за безопасност. За щастие, няма данни за пострадали хора или ескалация на напрежението по време на евакуацията.

Информацията за извънредната ситуация взриви медийното пространство след десетките сигнали, подадени от очевидците. Очаква се разследващите органи и управата на търговския център да разкрият истинската причина за вечерния екшън.