Спешна евакуация в София. Изкараха хиляди на улицата
Опасността взриви спокойствието в МОЛ-а
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Опасността взриви спокойствието в МОЛ-а
Мъж нахлу в столичния "София Мол" на бул. "Александър Стамболийски" и започна да пръска наред с лютив спрей. Нападателят преди това се спречкал с охра...
Служители на ДАНС и полицията провеждат спецоперация пред търговския център на столичния булевард "Александър Стамболийски". Това съобщи БНР и уточни,...