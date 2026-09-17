Кървавата мистерия в "Бояна" се заплита. Първи подробности

Установени са прободни рани от нож по труповете на 61-годишните мъж и жена, намерени в столичния квартал „Бояна“, съобщи на брифинг пред журналисти директорът на Столичната полиция Николай Пелтеков.

По думите му те са намерени в дома им от полицаи от 6 РУ. Няма признаци от външна намеса - жилището е било заключено от вътрешната страна, а прозорците са били затворени. Ключар е помогнал да се разбие резето, за да влязат униформените в жилището.

Сигналът е постъпил на 16 септември около 20:18 часа. Подаден е от приятелка на загиналата жена.

„Жената, която е убита, работи като стоматолог. Нейната приятелка си записва час при нея за 16 септември в 18:00 часа. Когато отива на място, вижда, че тя не е там. Разговаря с жената, която е в медицинския кабинет. Понеже нямат връзка с нея, жената отива с племенницата си на мястото на адреса“, посочи Пелтеков.

По думите му убитата жена е разполагала с финансови средства. „За съпруга има информация, че не е извършвал трудова дейност. Имат дъщеря, която се намира в САЩ. Били са ѝ на гости преди няколко дни, за да видят нея и внучето си“.

„Продължават разпитите на съседи. Към момента информацията е, че семейството е било нормално. Няма постъпили данни за домашно насилие“, коментира Пелтеков.