Трагедия с полицая звезда от протестите. Намерен е мъртъв

Най-известният полицай от протестите в края на миналата година се самоуби в дома си в София. Днес в жилището си е намерен мъртъв Петко Антанасичков, който работи в Охранителна полиция на СДВР. По неофициална информация снощи той е бил на работа като охрана на мача за суперкупата на България "Левски" - ЦСКА. След работа се е прибрал в дома си. Днес негови роднини са го търсили по телефона, но той дълго време не е отговарял. Тогава отишли до дома му и го открили мъртъв.

Полицаят стана известен със снимка от охраната на протестите в края на ноември в София, на която се е изплезил. Тогава в социалните мрежи срещу него се избълваха стотици обвинения в непрофесионализъм, липса на дисциплина, поведение на гамен, неподходящо за служител на реда и други негативни коментари. Този хейт му се е отразил крайно негативно и служителят е изпаднал в депресия.

Няколко дни по-късно, на 6 декември 2025 г. той обяснява поведението си от онази вечер. Аз съм Петър Атанасчиков искам да заявя следното, че в продължение на повече от 3 часа, докато съм изпълнявал служебните си задължения да охранява Народното събрание и периметъра в района на бул. „Дондуков", съм бил постоянно обиждан и квалифициран с унизителни епитети от протестиращи младежи с качулки. Нервите ми не издържали, когато един от криещите лицата си провокатори скъсал умишлено пагона ми на лявото рамо на униформата ми, а други метнали бомбички по мои колеги, един от които бил откаран в болница за преглед. Това наложило употребата на лютив спрей, за да бъде разпръсната агресивната група от протестиращи. Аз съм Петко Атанасчиков признавам, че съм виновен – не е трябвало да се плезя, но адреналинът и нервите ми дошли в повече."

Последната му публикация във фейсбук е от 10 август, когато е снимал кола в Петрич.

На 16 април пък е пуснал лаконичното: "Ех, братя, загубих вече надежда, че някога ще прозрете социалното лицемерие на политиците!"

През февруари е споделил за случка с ромка, представила се за врачка. "Дълго време не бях споделял нищо — имах нужда да подредя мислите си. По Коледа по работа се озовах в Люлин. Докато с колегите чакахме пред един вход, до мен се приближи стара циганка и прошепна: „Трябва да напуснеш работа. Божията майка ще ти каже какво да правиш." После изчезна. След протестите и натиска върху мен бях загубил себе си. Думите ѝ звучаха като глупости, но ме улучиха в точния момент. Реших, че може би не трябва да напускам — а поне да си взема отпуск и да замина далеч за малко ..."