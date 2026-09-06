Българският футбол потъна в скръб. Легендарен нападател си отиде

Трагедия отново в българския футбол! Почина бившият нападател на Локомотив Пловдив, Чепинец и Локомотив Септември Христо Спасов.

Трагедията се случила след футболен мач от Четвърта лига между Чико (Бяга) и Лесичиво (2:4). 42-годишният Спасов вкарва и двата гола за домакините.

След края на срещата Христо колабира в съблекалнята. Лекарят установява, че си е глътнал езика. Последва повторно гълтане на езика и трагедията настъпва. Пристигналият на място екип на "Бърза помощ" устанявава, че Спасов е получил масивен инфаркт.