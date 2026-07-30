Голям ЦСКА направи чудото!

ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа след инфарктен реванш срещу азербайджанския Карабах, завършил при резултат 0:0 в редовното време и продълженията. Героят на вечерта се казва Фьодор Лапоухов, който отчая противниковите нападатели със феноменални спасявания и донесе победата с 5:4 при изпълнението на дузпи.

Стоичков на трибуните и битката по целия терен

Пред погледа на легендата Христо Стоичков, който зае място в ложите на сектор „А“, старши треньорът Христо Янев заложи на идентичен състав от първия мач в Азербайджан. Срещата започна агресивно, с тежки единоборства и високо темпо. ЦСКА пропусна добра възможност чрез Йоанис Питас и Стефано Сенси в редовното време, а съдийството на белгийския рефер на няколко пъти нажежи страстите на терена с дискусионни отсъждания.

Стена на име Фьодор Лапоухов

Истинското шоу за феновете започна в продълженията, когато силите на футболистите бяха на изчерпване. В 105-ата минута вратарят на „червените“ демонстрира изключителна класа, отразявайки чист голов изстрел очи в очи със Сепас. В 115-ата минута беларуският национал направи двойно спасяване в рамките на секунди след удари на Макрецкис и Монтиел, с което буквално спаси българския тим от отпадане.

Рулетката на дузпите

След като двата тима така и не намериха път към мрежата в продължение на 120 минути, победителят трябваше да бъде излъчен от бялата точка:

Карабах: Марко Янкович (Вкарва - 0:1)

ЦСКА: Йоанис Питас (Вкарва - 1:1)

Карабах: Матеус Силва ( Лапоухов спасява! )

ЦСКА: Теодор Иванов (Вкарва - 2:1)

Карабах: Моадиб (Вкарва - 2:2)

ЦСКА: Гбамен (Вкарва - 3:2)

Карабах: Сепас (Вкарва - 3:3)

ЦСКА: Стефано Сенси (Вкарва - 4:3)

Карабах: Монтиел (Вкарва - 4:4)

ЦСКА: Джеймс Ето'о (Вкарва и носи победата - 5:4!)

След този триумф ЦСКА продължава европейския си поход, докато другият български представител Лудогорец отпадна по-рано същата вечер от Апоел (Тел Авив).