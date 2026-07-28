Има обрат. Шеф в ЦСКА засега оцеля

Ръководните промени в ЦСКА може и да продължат в следващите дни. Сигналите от Борисовата градина все по-усилено сочат, че Станислав Манолев е гласен за поста на главен скаут в клуба.

Към момента тази роля изпълнява Методи Томанов, в чийто екип влизат Галин Иванов и Цветомир Валериев. От около седмица насам част от скаутския отдел е и Манолев, пише „Тема Спорт“. Бившият футболист на Лудогорец обаче не е получил покана от Томанов, а е назначен от друг човек в червеното ръководство.

Припомняме, че Манолев се познава отлично с Христо Янев, с когото са бивши съотборници в националния отбор. Впоследствие десният бек игра под ръководството на треньора в ЦСКА през пролетта на 2018-а, а през сезон 2022/23 беше негов президент в Пирин Бл. Това е и единственият управленски опит на Манолев.

Методи Томанов оглавява скаутския отдел на ЦСКА от ноември 2024 г.