Карабах абсолютен фаворит. ЦСКА да докаже обратното

Карабах е считан за сериозен фаворит в първия мач с ЦСКА сред феновете на домакините.

Множеството се обедини в мнението, че ЦСКА няма да успее да отбележи дори гол, а най-много ще вкара един път на реванша в София.

Предстои да разберем дали става въпрос за високомерие от страна на азерите и "червените" ще успеят да затворят устите на критиците или пък те ще се окажат близо до истината.

"Армейците" гостуват на Карабах в Баку в първи двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа, като това ще бъде първият официален мач на ЦСКА в Азербайджан. Срещата на стадион "Тофик Бахрамов" започва в 19:00 часа българско време.