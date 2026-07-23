Бивш национал с много ценен съвет за ЦСКА срещу Карабах

Националът на България от близкото минало Симеон Славчев даде интервю за предаването на DIEMA SPORT “Домът на футбола”. Футболистът на Миньор коментира предстоящия мач между Карабах и ЦСКА от Лига Европа, тъй като е бивш играч на азербайджанския клуб.

„Карабах смениха доста имена. Идентичността обаче си остава същата, защото треньор е Гурбан Гурбанов, който води отбора повече от 15 години. Карабах е добре смазана машина и всеки футболисти, включително и аз, когато отиде, знае какво да прави. Това е отбор, който в играта си наподобява Манчестър Сити, Спортинг Лисабон, Бенфика. Тим, който не бяха от своя стил на игра и заради това стигнаха толкова далеч в Шампионската лига. Те получиха много голове от Ливърпул, от Нюкасъл, но такъв е стилът им. Те не изпитват страх да играят с топката. Така ще бъде и в мача с ЦСКА“, заяви Славчев.

„В Карабах освен, че се гледа краткосрочно, се мисли и дългосрочно. Изгражда се ядро от опитни футболисти, които да помагат на останалите. Работи се на цикли. При тях няма трагедии, независимо дали има успех във вътрешното първенство. Дори и това, че не станаха шампиони миналия сезон, не води до трагедия. Продължавам да разчитат на своята идентичност. Много хора като чуят Азербайджан, се сещат за СССР и за остарели методи. Е, в Карабах не е така. Работи се по най-новите методи и по европейски стандарт. Треньорът постоянно е на обучения – в Манчестър Сити, Рома, Леверкузен. При тях винаги ще има успех, защото разчитат на новостите във футбола“, добави Славчев.

„Не са ме търсили от Карабах преди мача с ЦСКА. Нито пък от ЦСКА са ме търсили, въпреки, че бих бил много полезен с информация. Защото познавам треньора, знам начина им на игра и можем на дълго и на широко да си кажем доста неща“, продължи халфът.

„Това са европейски турнири, всичко може да стане. За ЦСКА доста информации излизат, че не са единни – фенове, треньор, футболисти. Обликът на отбора не е категоричен, а в същото време имат финанси, строи се стадион, прави се нещо „уау“ за България. Имат потенциал да постигнат много неща. Ако направят добър резултат в Баку, след това факторът „домакинство“ може да им помогне. Могат да премахнат напрежението, което влияе на футболисти, на треньора,на клуба.

ЦСКА, ако са анализирали Карабах, трябва да използват празните пространства на бековете, защото азерите много обичат да изнасят през централните защитници, да държат топката и бековете са много високо. ЦСКА трябва да играе на контраатака, защото Карабах, когато загубят топката, до 4-5 секунди правят контрапреса. ЦСКА

може да използват Йоанис Питас и крилата си, като според мен могат да вземат един приятен резултат. ЦСКА има много добри халфове, но ако тръгнат да се надиграват, може да загубят мача, защото Карабах имат повече опит. Хубав резултат за ЦСКА ще бъде 0:0. От това, което виждам, мисля че Карабах ще вземат аванс и ще има голове в тяхна полза. Футболът обаче е непредсказуем“, каза Славчев.