Христо Янев е на дузпата. Кой чака да го смени

Треньорът на дублиращия отбор на ЦСКА Валентин Илиев ще застане временно начело на представителния тим при уволнение на Христо Янев. Казанлъшкият специалист губи почва под краката си и при негативни резултати в следващите мачове ще настъпи рокада на поста.

След възмутителното опълчение срещу Дери Сити хиляди фенове призоваха за незабавна оставка на наставника. Очаква се апелите да се пренесат и на трибуните при неблагоприятен развой на двубоя със Славия в „Овча купел“.

Не е изключено треньорска промяна да има още за гостуването на Карабах и Валентин Илиев да се качи на самолета за Баку, пише „Тема Спорт“. Припомняме, че бившият капитан на армейците вече води тима в един мач, броени дни след като беше назначен за треньор на дубъла – след уволнението на Душан Керкез при 1:1 срещу Ботев Враца на… Янев.

Часове по-късно бившото крило се яви на базата в Панчарево и подписа с ЦСКА, а Илиев се залови на работа с дубъла. Той постигна отлични резултати, като през пролетта армейците бяха най-постоянният отбор във Втора лига, нанесоха първата загуба на първенеца Дунав Русе, а Марк-Емилио Папазов стана голмайстор на първенството.

Наскоро и крилото Илиан Антонов се изказа изключително ласкаво за доскорошния си треньор, когото определи като свой футболен баща. Днес младото крило ще се изправи срещу ЦСКА, след като през лятото премина в Славия. От дубъла на армейците към „Овча купел“ отиде и нападателят Йоан Борносузов.