Азерски журналист нападна ЦСКА

Азербайджанският спортен журналист Туран Алиев се изказа далеч от ласкаво за представянето на ЦСКА. Проверка на ТОПСПОРТ в местните издания забеляза сериозно подценяване на най-успешния български отбор в Европа.

"Имат много буйни фенове, които се държат непристойно. За щастие, вероятно няма да идват в Баку. Иначе ЦСКА не е нищо особено. Гледах последните му игри - приличат на квартален футбол, без никаква система. Срещу Дери съперникът ги бе натикал и водеше играта. Карабах трябва да спечели с 3:0", пише Алиев.

От Карабах обаче показаха уважение към следващия си съперник. От клуба представиха ЦСКА в много хубава светлина, споделяйки всички негови успехи у нас и европейските подвизи от XX век.

Посочва се, че ЦСКА е "убиец на шампиони", като са изброени отстраняванията на световни колоси.