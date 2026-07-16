ЦСКА взе решение за беларуските национали

Футболистите на ЦСКА - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, в крайна сметка са получили визи за гостуването на Дери Сити от I квалификационен кръг на Лига Европа, научи ТОПСПОРТ.

Това се е случило в последните часове, след като отборът вече бе в Северна Ирландия. От 31-кратния шампион обаче са решили двамата да не вземат участие в срещата, поради сложна логистика и липса на тренировъчен ритъм в последните дни.

Така възпитаниците на Христо Янев ще влязат в сблъсъка без да ползват беларуските национали. В столичния гранд има достатъчно футболисти за позицията в средата на терена, а Димитър Евтимов заслужава шанса си.