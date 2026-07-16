В Дери Сити казаха какво очакват от ЦСКА

Остават броени часове до реванша между Дери Сити и ЦСКА в Лига Европа. Армейците имат аванс от един гол след победата с 3:2 в София. Въпреки успеха, по-голямата радост след последния съдийски сигнал на националния стадион в столицата бе за привържениците на раираните.

„Тема Спорт“ проучи какви са настроенията на местните жители преди реванша на „Брендиуел“. Всички анкетирани граждани споделиха, че са останали изненадани, че тимът им е отбелязал цели два гола преди седмица. Очакванията им към мача са били за тежка загуба от порядъка на 4-5:0.

Въпреки доброто представяне в София, самоопределящите се като ирландци местни, остават песимисти. Един от стюардите на стадиона сподели, че очаква днес ЦСКА да се наложи с 5:0. Друг привърженик на Дери – Оушин, пък сподели, че в града отборът е като религия. Той добави, че преди седмица пъбовете на улица „Ватерло“ са били изпълнени, за да се наблюдава продукцията на стадион „Васил Левски“.

Имаше и хора, които разкриха, че си спомнят за мачовете между Дери и ЦСКА от 2009-а година. Също така и гостуването на Локомотив София от 1995-а не е забравено от дерийци.

„Всички искаме да продължим. Това е най-важната цел. Всичко, което се включва в този мач, ние сме подготвени за него. Надявам се да отстраним Дери в редовното време, но сме подготвени за всичко. Всеки един, който е с нас тук, можем да го видим на терена във всяка една ситуация. Ще видим как ще се развие мачът, от какво имаме нужда и тогава ще вземем необходимите решения”, бяха част от думите на Христо Янев на вчерашната пресконференция преди мача.

Двубоят започва в 20:30 часа (18:30 северноирландско време).