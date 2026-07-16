Най-богатите победители от лотарията в света

Да спечелиш лотариен джакпот е мечта за милиони, но само малцина са печелили над милиард долара. В тази класация представяме най-големите потвърдени джакпоти, къде са спечелени, дали са били поделени и какво се знае за победителите.

Какво прави един лотариен джакпот рекорден?

Когато се говори за рекордни лотарийни печалби, е важно да се знае, че обявената сума невинаги е тази, която победителят получава. В САЩ например джакпотите обикновено се рекламират като анюитетна стойност, изплащана в продължение на десетилетия, докато повечето победители избират еднократно плащане в по-малък размер.

Размерът на реалната сума зависи още от данъците, начина на изплащане и дали печалбата се поделя между няколко билета. Именно затова официалните класации сравняват обявените джакпоти, а не нетната сума, която остава в банковата сметка на победителя. Следващата таблица сравнява най-големите официално обявени джакпоти.

Макар че лотариите и онлайн казината са различни форми на забавление, много хора се интересуват и от бонус предложенията в игралните платформи. Например оферти като 50 free spins без депозит дават възможност да бъдат изпробвани определени слот игри без първоначално зареждане на средства. Подобен бонус без депозит обикновено важи за избрани заглавия и е обвързан с конкретни бонус условия и изисквания за превъртане. Затова винаги е добра идея да се запознаете с правилата на офертата, преди да използвате безплатните завъртания.

Най-богатите победители от лотарията

Рекордните джакпоти през последните години идват основно от американските Powerball и Mega Millions. Преди да преминем към класацията, ето какво обединява почти всички рекордни печалби:

● Джакпотът надхвърля 1 милиард долара.

● Някои от най-големите джакпоти са спечелени с един билет, докато други са разделени между двама или трима победители.

● Победителите най-често избират еднократно изплащане.

● Повечето рекорди са поставени през последните няколко години.

Натрупването на наградния фонд след поредица от тегления без победител доведе до суми, които допреди десетилетие изглеждаха немислими. Следва класацията, подредена според официално обявения размер на джакпота.

#1 – Едуин Кастро – $2,04 млрд. (Powerball, 2022)

През ноември 2022 г. Едуин Кастро направи история. Билетът му от Калифорния донесе невероятните 2,04 милиарда долара – най-големият лотариен джакпот, спечелен с един билет. Тъй като нямаше други победители, той се превърна в абсолютен рекордьор.

Вместо да чака парите на годишни вноски, Кастро избра еднократно плащане от $997,6 млн. преди облагането с данъци. Историята му обиколи целия свят и до днес си остава еталон за най-внушителната лотарийна печалба с един билет.

#2 – Анонимен победител от Арканзас – $1,817 млрд. (Powerball, 2025)

На 24 декември 2025 г. един билет, продаден в Арканзас, печели джакпот от $1,817 млрд. Това е вторият най-голям джакпот в историята на Powerball след печалбата на Едуин Кастро от 2022 г.

Победителят не разкрива самоличността си и предпочита еднократно плащане от $834,9 млн. преди данъци. Подробностите са публикувани в официалното съобщение на Powerball за джакпота от Арканзас.

#3 – Победители от Мисури и Тексас – $1,787 млрд. (Powerball, 2025)

Тегленето на 6 септември 2025 г. излъчва два печеливши билета – единият е продаден в Мисури, а другият в Тексас. Така джакпотът от $1,787 млрд. е разделен поравно между двамата победители. Повече информация има в официалното съобщение на Powerball.

#4 – Теодорус Страйк и група победители – $1,765 млрд. (Powerball, 2023)

Печелившият билет за $1,765 млрд. е купен в Калифорния през октомври 2023 г. По-късно става ясно, че Теодорус Страйк е посочен като представител на групата, която е заявила наградата.

Джакпотът се натрупва след 36 последователни тегления без голям победител. Това го нарежда сред най-високите суми, достигани някога в Powerball. Информацията за групата е потвърдена от официалното съобщение на Powerbal.

#5 – Saltines Holdings, LLC – $1,602 млрд. (Mega Millions, 2023)

През август 2023 г. джакпотът на Mega Millions достига $1,602 млрд. Наградата е заявена от Saltines Holdings, LLC, която избира еднократно плащане от $794,2 млн. преди данъци. Сумата и начинът на изплащане са посочени в официалната история на джакпотите на Mega Millions.

#6 – Трима победители – $1,586 млрд. (Powerball, 2016)

През януари 2016 г. три билета от Калифорния, Флорида и Тенеси уцелват печелившите числа. Джакпотът от $1,586 млрд. е разделен между тях и поставя рекорд за Powerball, който остава ненадминат до 2022 г. Данните са включени в официалния архив на Powerball.

#7 – Анонимен победител от Южна Каролина – $1,537 млрд. (Mega Millions, 2018)

През октомври 2018 г. един билет от Южна Каролина печели $1,537 млрд. Победителят не разкрива името си, тъй като законодателството на щата позволява това. Джакпотът остава сред най-големите, печелени с един билет.

Общи тенденции при най-големите лотарийни джакпоти

Най-високите позиции в класацията са заети почти изцяло от Powerball и Mega Millions. Повечето от тези джакпоти са натрупани след дълги серии от тегления без голям победител, а значителна част от рекордите са поставени през последното десетилетие.

● Най-големите суми идват основно от Powerball и Mega Millions.

● Почти всички рекордни джакпоти са спечелени в САЩ.

● Победителите често избират еднократно плащане вместо анюитет.

● В някои щати самоличността на печелившия може да остане скрита.

При европейските лотарии сумите обикновено са по-ниски, но данъчното третиране може да е по-благоприятно. Например Ейдриън и Джилиън Бейфорд печелят £148,6 млн. от EuroMillions през 2012 г., като самата лотарийна награда не се облага с данък във Великобритания.

Джакпотът от $1,817 млрд. в Арканзас през декември 2025 г. показва, че Powerball отново може да се доближи до рекорда от 2022 г. Въпреки това американските и европейските печалби не бива да се сравняват само по обявената сума, защото начинът на изплащане и данъците са различни.

Големият джакпот променя финансовото положение на победителя за един ден. Какво ще се случи след това обаче зависи не само от размера на печалбата, а и от начина, по който тя ще бъде управлявана.