Последното Световно първенство по футбол за португалския национал Кристиано Роналдо завърши с победния гол на Микел Мерино за 1:0 в полза на Испания на осминафиналите на шампионата в Северна Америка, но суперзвездата не иска да прави прибързани решения за бъдещето си в националния отбор.

Роналдо заяви, че тимът на Испания е имал „малко късмет“, за да отбележи чрез резервата Мерино в двубой, който според него е можел да се развие по-различен начин.

„Тъжно ми е, че напускам Световното първенство по този начин“, заяви Кристиано Роналдо, цитиран от агенция „Ройтерс“ и продължи:

„Дадох всичко от себе си. Направих всичко възможно и си тръгвам с чиста съвест. Да, това беше последното ми Световно първенство, но сега ще имам време да размисля и да бъда със семейството си. Няма да взимам никакви прибързани решения.“

41-годишният футболист не потвърди дали е изиграл последния си мач за националния състав на Португалия, заявявайки, че не иска лично решение да засенчи кампанията на отбора.

„Не взимам решения в разгара на момента“, обясни той.

Роналдо, който помогна на Португалия да спечели Европейското първенство през 2016 година, както и Лигата на нациите през 2019-а и 2025 година, каза още, че се гордее с приноса си към националния отбор.

„Спечелих три титли за Португалия. Преди Кристиано Роналдо Португалия не беше печелила нито един трофей. Най-голямата титла, която националният тим някога е печелил, беше през 2016 година - Европейското първенство, което, честно казано, е също толкова важно за мен, колкото и Световно първенство.“

Отпадането на Португалия означаваше и напускането на Роберто Мартинес като селекционер, а Кристиан Роналдо отправи топли думи по повод испанеца.

„Обичах да работя с него. Страхотен треньор, страхотен човек и това, което е направил за Португалия, е достойно за похвала. Искам да му благодаря и да му пожелая много щастие. Винаги е тъжно да отпаднеш от голям турнир. Това е Световно първенство. Отборът наистина се представяше. Играхме добре, според мен, но футболът е такъв. Трябва да се съберем и да продължим напред.

Разочароващо е да отпаднем по този начин, но можем да държим главите си високо“, добави нападателят на саудитския Ал Насър.

Активът на Роналдо на Световни финали включва 27 мача и 11 гола. Единственото му попадение в елиминационна фаза бе миналата седмица, когато помогна на Португалия да елиминира Хърватия.

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