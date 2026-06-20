Платили 15 000 евро за героя на Кабо Верде

40-годишният вратар Возиня, който заслужено беше обявен за играч на мача при равенството 0:0 на отбора му Кабо Верде срещу Испания, не случайно се разплака след последния съдийски сигнал.

Майката на героя не е била там, за да го види как пише история, тъй като не е можела да си позволи виза за САЩ.

Вратарят описа мача като този, за който е работил "цял живот" и заяви, че би искал да сподели този момент с покойните си баба и дядо и майка си.

През януари правителството на САЩ добави Кабо Верде към списъка на държавите, чиито граждани трябва да внесат гаранция от 15 000 долара преди да пътуват до САЩ, в допълнение към таксата за виза. В резултат на това майката на Возиня не е попълнила заявлението си. Вратарят е под рамката на Кабо Верде в продължение на 13 години.

"Плаках, защото израснах с баба си и дядо си и за съжаление те не бяха тук; починаха преди няколко години", каза той. "Те бяха всичко за мен. Плаках и защото майка ми не успя да дойде заради визата. Заради парите, които трябваше да платим за визата, не успяхме да го направим навреме. Бих искал тя да е тук, но съм и много щастлив.

Работил съм цял живот за този момент. На 40 години съм. Започнах да играя професионално футбол, когато бях на 25, през 2012 г. Мислех да си тръгна, но продължих заради тази мечта.

Това е за всички в страната. Бях обявен за играч на мача, но това заслужават всички мои съотборници, защото без тях нищо не би било възможно. Ще продължа да играя за Кабо Верде и за хората."

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