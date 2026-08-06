Барса или Реал М? Родри пред голямо решение

Испанският шампион Барселона и останалият втора поредна година без трофей Реал Мадрид са предложили на Манчестър Сити една и съща оферта за Родри.

Според журналиста Фабрицио Романо, халфът сам ще реши към кой испански клуб да се присъедини.

Реал Мадрид е водил преговори за Родри от няколко седмици, но не е успял да финализира сделката, преди каталунците да се включат в надпреварата.

Родри е в Манчестър Сити от лятото на 2019 г. Той е изиграл 298 мача за отбора, отбелязвайки 28 гола и давайки 32 асистенции. Той беше обявен за най-добър играч на Световното първенство през 2026 г., на което Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения. Халфът игра във всичките осем мача от този турнир.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 55 милиона евро, пише gol.bg.