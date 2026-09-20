Лаутаро спаси шампиона! Интер възкръсна от 0:2 в огнено дерби с Рома

Интер отново показа защо шампионът на Италия не бива да бъде отписван, независимо колко тежко изглежда положението. Нерадзурите изоставаха с 0:2 на „Олимпико“, но Лаутаро Мартинес поведе яростното завръщане след почивката и с два гола донесе 2:2 срещу Рома в големия сблъсък на петия кръг. Двата отбора влязоха в мача без загубена точка, а след драмата в Рим останаха сред лидерите с по 13 точки.

Минута мълчание за великия Сандро Мацола

Преди първия съдийски сигнал „Олимпико“ притихна в памет на една от големите фигури в историята на Интер и италианския футбол - Сандро Мацола, който почина на 83-годишна възраст. На екраните беше показан неговият образ, публиката го изпрати с продължителни аплодисменти, а футболистите на Интер излязоха с черни ленти на ръкавите.

След емоционалното начало Рома удари почти веднага. Още в шестата минута Пауло Дибала насочи топката към далечната греда, последва подаване към Ману Коне и французинът не сгреши, за да направи 1:0. Ройтерс отбелязва, че домакините наказаха Интер още при първата си истински опасна атака.

Коне наказа Интер два пъти

Нерадзурите постепенно започнаха да намират пространства. Ян Бисек стигна до добра възможност, но Миле Свилар спаси, а впоследствие Лаутаро Мартинес и Алесандро Бастони също застрашиха вратата на Рома. Вместо изравняване обаче дойде вторият удар на домакините.

В 37-ата минута Коне отново се оказа на правилното място и с второто си попадение направи 2:0. Иронията за Интер беше още по-голяма, тъй като френският национал беше сред футболистите, към които миланският клуб проявяваше сериозен интерес през последните месеци. Рома се прибра на почивката с два гола аванс и изглеждаше в отлична позиция да нанесе първата загуба на шампиона.

После се появи истинският Лаутаро

След почивката на терена излезе съвсем различен Интер. Не беше изминала и минута, когато Маркус Тюрам проби отляво и подаде към Лаутаро, а аржентинецът с прецизно изпълнение намали на 1:2. Голът промени ритъма на двубоя и шампионите започнаха да притискат все по-сериозно Рома.

Тюрам пропусна възможност да изравни, а Лаутаро удари и гредата. Натискът обаче не спря. В 79-ата минута Свилар първо направи великолепно спасяване след удар с глава на Тюрам, но атаката продължи. След ново центриране и намеса на Бисек топката стигна до Лаутаро, който я прати в мрежата за 2:2 и завърши личния си дубъл.

Интер дори можеше да довърши пълния обрат. В заключителните минути Тюрам получи още една възможност, но далечният му удар премина покрай вратата. Така двата отбора разделиха точките след мач, в който Рома спечели първото полувреме, а Интер категорично взе второто.

Гасперини: И двата отбора можеха да спечелят

След срещата треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини подчерта, че двубоят е дал увереност на неговия тим. По думите му и двата отбора са имали възможност да стигнат до победата, а ранният гол на Интер след почивката е дал допълнителна енергия на шампионите. Той посочи, че Рома не се е отказала да търси успеха дори след изравняването.

За Интер равенството продължи впечатляващата серия на отбор, който за пореден път показа способност да се връща от тежка ситуация. Само кръг по-рано нерадзурите изоставаха с два гола и срещу Удинезе, преди да обърнат до 5:3. Този път пълният обрат не дойде, но характерът отново беше налице.

Лацио се качи при лидерите

В късния съботен мач Лацио спечели с 2:0 гостуването си на Венеция. И двете попадения паднаха след почивката - Матия Дзакани откри в 51-вата минута, а Тиджани Нослин удвои девет минути по-късно. Така римските „орли“ се изравниха с Рома и Интер на върха с по 13 точки.

Каляри също продължава отличното си начало и е непосредствено зад лидерите с 12 точки след победата с 1:0 като гост на Удинезе. Победното попадение беше дело на Даниел Малдини.

Резултати от петия кръг на Серия А

Монца - Сасуоло 2:1

Болоня - Торино 1:1

Удинезе - Каляри 0:1

Рома - Интер 2:2

Венеция - Лацио 0:2

В неделя

Фиорентина - Наполи

Фрозиноне - Комо

Парма - Дженоа

Ювентус - Аталанта

Милан - Лече

Преди неделните срещи Рома, Интер и Лацио са начело с по 13 точки, следвани от Каляри с 12. Комо има 10, а Милан е с 8 точки.