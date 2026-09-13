Каляри хвърли бомбата в Бергамо и разтърси Серия А
Сардинците удариха Аталанта с 2:1, а Даниел Малдини реши всичко от дузпа след почивката
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Сардинците удариха Аталанта с 2:1, а Даниел Малдини реши всичко от дузпа след почивката
Аталанта водеше до 89-ата минута, но Ермосо и Суле обърнаха мача за четири минути на Олимпико
Нико Гонсалес влезе и вкара след пет минути, а Копмайнерс довърши съперника само секунди след появата си
Лятното попълнение Гонсало Рамош разби съпротивата на Венеция, а Салемакерс беше в основата и на двата гола
Гол и асистенция на белгийската звезда донесоха 2:0 над Дженоа и идеален старт в Серия А
23-годишният японски национал Зион Сузуки вече е договорил личните си условия с френския шампион
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Три точки срещу Кремонезе увеличиха дистанцията в дъното и объркаха сметките
Скамака вкара от дузпа, но ранният удар на домакините реши всичко
Рафаел Леао донесе трите точки на "росонерите", които събраха 28 точки в класирането
В класирането водят отборите на Наполи и Милан с по 22 точки, пред Интер и Рома с по 21, Ювентус с 19
Наполи води в класирането с 22 точки, следван от Рома с 21, Интер, Милан и Ювентус с по 18
Ценният успех е четвърти поред за Интер в първенството
В класирането Милан, Наполи и Рома имат по 12 точки
Две попадения на росонерите бяха отменени след намесата на ВАР
Джан Пиеро Гасперини изведе Аталанта до трофея в Лига Европа през 2024 година
Двубоят беше без значение, тъй като беше ясно, че Милан няма шанс за участие в евротурнирите
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Срещите за Купата на Италия са по програма