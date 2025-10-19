Интер се подигра с Рома насред Рим

Отборът на Интер спечели с минималното 1:0 като гост на Рома

в очаквания с най-голям интерес мач от 7-ия кръг на италианското първенство по футбол.

Безценното попадение за "нерадзурите" отбеляза Анже-Йоан Бони още в 6-ата минута на срещата.

Интер изигра много силно първо полувреме, в което не даде никакви шансове за домакините, а в същото време можеше да направи разликата в резултата доста по-голяма. Столичани, които проспаха първата част, излязоха през второто полувреме коренно променени и пропуснаха редица голови възможности за изравняване. Пауло Дибала на два пъти горчиво трябва да съжалява за пропуснатите възможности, които се откриха пред него, а Артьом Довбик не успя да отбележи на празна врата. Гостите пък удариха греда чрез Хенрих Мхитарян в 84-ата минута.

Ценният успех е четвърти поред за Интер в първенството, което позволи на тима от Милано да се изравни с Наполи и Рома начело в класирането, като и трите състава имат по 15 точки.

Преди това Торино нанесе втора загуба на Наполи в Серия А, като се наложи с 1:0. Победното попадение за домакините вкара Джовани Симеоне в 32-рата минута. Той завърши с успех самостоятелна акция, като вкара в левия ъгъл на вратата на Ваня Милинкович-Савич. През втората част тимът на Антонио Конте се опита да реагира, но не създаде достатъчно през вратата на "биковете".

Срещи от седмия кръг в Серия "А":

Лече - Сасуоло 0:0

Пиза - Верона 0:0

Торино - Наполи 1:0

Рома - Интер 0:1

Днес:

Комо - Ювентус

Каляри - Болоня

Дженоа - Парма

Аталанта - Лацио

Милан - Фиорентина

В понеделник:

Кремонезе - Удинезе

Интер, Рома и Наполи са начело в класирането с по 15 точки, следвани от Милан с 13, Ювентус с 12, Аталанта, Болоня и Сасуоло с 10, Комо и Кремонезе с по 9 точки и други.

