ЦСКА продължава да мачка наред! Осма поредна победа

ЦСКА спечели драматична победа с 2:1 над Локомотив Пд, която е седма поред в първенството! След кошмарния старт на сезона, червените са преобразени тотално и вече влязоха в Топ 3 на временното класиране.

Родният гранд дължи всичко за момента на тренора Христо Янев, предал ентусиазма си на момчетата.

Непосредствено преди срещата двата отбора и съдиите излязоха с тениски, на които пишеше: "Дръж се, Любо! Ще спечелиш и този мач!" То е насочено към борещия се с тежко заболяване легендарен нападател на ЦСКА и България - Любослав Пенев.

В 9-ата минута стадионът гръмна с възгласи за Любо Пенев, като скандиранията дойдоха от феновете и на двата отбора.

В 17-ата минута Питас отправи силен удар от границата на наказателното поле в аут. Етоо отправи нов шут по посока вратата на "смърфовете" в 28-ата минута. Халфът хвана топката на фалц и тя профуча опасно близо покрай лявата греда.

ЦСКА продължи да атакува далеч по-опасно и в 33-ата минута бе близо до попадение. Етоо центрира отдясно, защитата на пловдивчани изби в краката на Скаршем, който чрез изстрел от двайсетина метра нацели дясната греда.

Две минути по-късно Етоо отне топката от неориентирания Риян на границата на пеналта и центрира остро към Годой, а Кошмара откри резултата с мигновен удар от въздуха.

Темпото спадна през второто полувреме.В 65-ата минута Милосавлевич излезе извън наказателното поле и изчисти топката в ръката си. Щабът на "червените" поиска нарушение, но реферът им даде тъч.

В 78-ата минута Умарбаев завърши атака на "смърфовете" с опасен удар от двайсетина метра в аут.

Пет минути по-късно обаче Локомотив изравни! С плътен удар Переа простреля Лапоухов.

Червените веднага натиснаха. Гостите опитваха да бавят играта. Шут на Годой мина над горната греда в края на редовното време.

Игра с ръка на защитник на Локомотив Пд в наказателното поле! Дузпа в добавеното време.

Безкомпромисен Годой и осма поредна победа на ЦСКА във всички турнири!

