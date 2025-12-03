Битка за тройката. Черно море обърна Берое

Черно море спечели драматично гостуването си на Берое, побеждавайки с 2:1 в двубой от 18-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Берое".

Въпреки по-добрата игра на "моряците", старозагорци съумяха да поведат в резултата в края на първото полувреме, благодарение на Тижан Сона (45+2'). В началото на втората част Георги Лазаров (54') изравни. В последните минути на срещата варненци се настаниха в половината на домакините и в крайна сметка се стигна до гол на Густаво Франса (90+4'), който донесе победата за тима си.

Така наставникът на гостите Илиан Илиев записа по чудесен начин своя мач номер 500 като треньор в елита на българския футбол и е едноличен лидер в тази класация.

След успеха Черно море застана на четвъртото място в класирането на първенството с актив от 30 точки, с една повече от Локомотив Пловдив и 2 от ЦСКА. Именно двата отбора ще се изправят един срещу друг след броени минути. Берое пък е на незавидната 13-а позиция с 15 пункта, с един повече от 14-ия Монтана.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com