Веласкес пред ключово решение за Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели очакванията си преди най-старото столично дерби срещу Славия. Двубоят на стадион Александър Шаламанов е насрочен за четвъртък, 4 декември, с начален час 18:00. Испанският специалист разкри какво е състоянието на някои от играчите с проблеми и коментира формата на противника.

Относно кадровите проблеми и възможността Радослав Кирилов и Фабиен да вземат участие в срещата, наставникът поясни:

"Ради Кирилов и Фабиен тренират наравно с останалите. Двамата са опция за утрешния мач да попаднат в групата. Утре ще вземем това решение."

Веласкес акцентира върху възстановяването и аналитичната работа, които са ключови при сгъстен цикъл от мачове.

"Отборът е подготвен. В този вид натоварени седмици най-важен е анализът. Какво си направил в предишния мач и анализът на следващия противник, да се възстановиш добре и да се възползваш максимално от времето за тренировки. Подготвени сме максимално добре за утрешния мач. Имал съм по-дълъг период в друг отбор, но това не е най-важното в момента. Това, което мога да направя като анализ към днешна дата - щастливи сме, получават ни се добре нещата. И друг път съм го казвал - ден за ден. Винаги търсим къде да се подобрим и да изпитваме удоволствие от работата, което е много важно", сподели треньорът.

Запитан за треньорската рокада при белите и сравнението между Златомир Загорчич и Ратко Достанич, Веласкес подходи с уважение и отчете силната серия на съперника:

"Не обичам да правя сравнение между треньорите. Винаги искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас. Сега резултатите на Славия са доста добри. Не е лесно да печелиш мачове, още повече последователните пет, които Славия направи. Това се дължи на различни фактори и трябва да дадем заслуженото на Славия за това, което са постигнали. Но това ни прави и по-отговорни към утрешния мач с ясното съзнание, че ще ни е трудно. Оттук насетне сме наясно какво представлява техния отбор. Доста от сулчаите подхождат прагматично и ефикасно, което им носи положителни резултати. Добре играят. Ще се опитаме да влезем сериозно и отговорно, което да ни помогне да го спечелим."

Специалистът бе категоричен, че състоянието на тревното покритие няма да промени тактическия му избор за стартовите единадесет.

"В този случай няма да съобразя как ще изглежда терена при избора ми на стартов състав. Ще изберем 11-те на база на нашата идея. На базата на това и какво представлява противникът. Ще е важно и физическото натоварване. Взимайки предвид тези обстоятелства, ще заложим на оптималните 11. Извън нашия контрол е как ще изглежда теренът. Искаме да е добре подготвен."

В заключение Веласкес уточни, че е наясно с изпълнителите, на които ще заложи, но подчерта важността и на смените в хода на двубоя.

"Наясно съм със състава за утре. Даваме си сметка, че мачът продължава 95-98 минути. Трябва да се съобразим с различни моменти - първото, второто полувреме. Във връзка с това са много важни стартовите 11 и тези, които ще влязат от резервната скамейка."

