Валенсия измъкна зрелищен успех с 3:2 срещу Алавес

Валенсия победи Алавес с 3:2 в драматичен мач от 27-ия кръг на Ла Лига. Домакините стигнаха до успеха с гол от дузпа в добавеното време и се отдалечиха на осем точки над зоната на изпадащите. Алавес остава без победа от 30 януари насам и има 27 точки. Първият отбор под чертата - Майорка е с 25.

Гостите нанесоха ранен удар още в 3-ата минута. Бойе беше точен от дузпа и даде преднина на Алавес.

След почивката Валенсия успя бързо да възстанови равенството. В 47-ата минута Хави Гера се разписа и върна интригата в срещата.

Алавес отново излезе напред в резултата в 72-рата минута. Бойе реализира второто си попадение, след като засече с глава центриране от корнер.

Драмата се развихри в края на двубоя. Ерай Джьомерт изравни за Валенсия в последните секунди на редовното време, след като беше най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле.

В петата минута на добавеното време съдията отсъди дузпа за домакините за задържане срещу Дуро. Потърпевшият сам застана зад топката и беше точен, за да донесе победата с 3:2 на Валенсия.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 27-мия кръг в Ла Лига:

Виляреал – Елче 2:1

Хетафе – Бетис 2:0

Севиля – Райо Валекано 1:1

Валенсия – Алавес 3:2

Днес:

Еспаньол – Овиедо

От събота:

Осасуна – Майорка 2:2

Леванте – Жирона 1:1

Атлетико Мадрид – Реал Сосиедад 3:2

Атлетик Билбао – Барселона 0:1

От петък:

Селта Виго - Реал Мадрид 1:2

Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 63, Атлетико Мадрид и Виляреал с по 54, Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.

