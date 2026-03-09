Обрат с Вили Вуцов. Имало ли е бой или крият ОБНОВЕНА

Истински екшън се разигра в Перник! Mиньор и Марек не успяха да излъчат победител в регионалното дерби от 23-тия кръг във Втора лига, завършвайки 1:1. То бе белязано не толкова от сериозни футболни достойнства, колкото от скандал разиграл се на терасата на административната сграда на съоръжението.

Там президентът на дупничани Ивайло Паргов и Велислав Вуцов са си налетяли на бой, твърди „Тема Спорт“. Бившият треньор на Левски, Хебър Пз, Царско село, Ботев Пд и др. идва на почти всеки домакински мач на жълто-черните, за да гледа сина си – Петър Вуцов. Вили обаче доста често си изпуска нервите и разпалено скача срещу съдии и противници.

В един момента Паргов не е издържал на поредните шумни претенции и крясъци на Вуцов и се е стигнало до сериозно напрежение между двамата и размяна на удари, като потърпевш е бил Велислав. Наложило се е други присъстващи на терасата, включително и охраната, да се намесват и да ги разтървават.

Футболният специалист Велислав Вуцов и президентът на „Марек" Ивайло Паргов категорично отрекоха пред sportal.bg появилите се информации, че са се сбили по време на мача между „Миньор" (Перник) и „Марек".

Според появилите се твърдения двамата са стигнали до физическа саморазправа, но и двамата увериха, че става дума единствено за разменени реплики в напрегната обстановка.

„Няма такова нещо. Бой, кръв, сополи – глупости! Реплика от моя страна имаше, имаше изпуснати нерви, имаше реплика и от един от тяхната група. Да, границата на добрия тон беше прекрачена. Не мисля, че се е случило нещо, което не се вижда по стадионите. Нерви имаше, но бой, юмруци, шамари – това са измишльотини", заяви бившият треньор на „Левски", „Славия", „Ботев" (Пловдив) и „Черно море".

Собственикът на дупнишкия клуб Ивайло Паргов също потвърди, че ситуацията е била преувеличена.

„Не е имало никакъв бой! Разменихме си реплики, напрежение имаше, но това е нормално за такива мачове – дерби е. Още на почивката се извиних на Велислав, след мача също говорихме, с него се познаваме много добре от много години", коментира Паргов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com