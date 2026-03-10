Спорт

Ето условието, за да остане Арне Слот в Ливърпул

Чаби Алонсо е готов да го наследи през лятото

Снимка: Клубен сайт на Ливърпул
10 мар 26 | 12:55
Испанският специалист Чаби Алонсо може да поеме Ливърпул след края на текущия сезон, съобщава OK Diario. Според източника, вече е постигнато споразумение между мениджъра и английския клуб. Договорът е за три години.

Назначаването на испанския специалист ще зависи от резултатите на отбора до края на сезона под ръководството на настоящия мениджър  Арне Слот. Ако Слот спечели Шампионската лига, той ще запази поста си.

Ливърпул е шести във Висшата лига 48 точки след 29 мача. Отборът ще се изправи срещу Галатасарай тази вечер на осминафиналите на Шампионската лига.

Автор Стандарт Новини
