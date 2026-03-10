Лацио прекъсна лошата серия с драматичен успех над Сасуоло

Лацио победи Сасуоло с 2:1 в драматичен мач от Серия А, решен в последните секунди. Адам Марушич се превърна в герой за римляните, след като отбеляза победното попадение в третата минута на добавеното време. Така тимът прекъсна серия от четири мача без успех в първенството. Победата помогна на Лацио да се изкачи на десетото място в класирането.

Домакините започнаха силно и поведоха още в началото на срещата. Само две минути след първия съдийски сигнал Даниел Малдини се възползва от свободна топка в наказателното поле и я изпрати във вратата от близка дистанция. За младия футболист, син на легендата на Милан Паоло Малдини, това беше ключов момент в мача.

Сасуоло обаче реагира преди почивката. В самия край на първото полувреме Арман Лориенте изравни с прецизен удар от около 12 метра. Попадението затвърди отличната форма на крилото, което вече има два гола и четири асистенции в последните четири срещи от първенството.

През второто полувреме Лацио създаде повече положения и търсеше победата, но дълго време не успяваше да намери път към мрежата. Домакините пропуснаха няколко добри възможности и изглеждаше, че срещата ще завърши без победител.

Развръзката дойде в последните секунди. В 93-ата минута Адам Марушич се извиси над защитата на гостите и с удар с глава реализира първия си гол за сезона, който донесе трите точки на Лацио.

След този успех римляните се изкачиха с една позиция до десетото място в Серия А. Сасуоло остава непосредствено пред тях в класирането, а поражението беше едва второ за тима в последните седем мача.

Първенство на Италия по футбол, срещи от 28-ия кръг на Серия "А":

Лацио - Сасуоло - 2:1

От неделя:

Лече - Кремонезе - 2:1

Болоня - Верона - 1:2

Фиорентина - Парма - 0:0

Дженоа - Рома - 2:1

Милан – Интер – 1:0

От събота:

Каляри - Комо - 1:2

Аталанта - Удинезе - 2:2

Ювентус - Пиза - 4:0

От петък:

Наполи - Торино - 2:1

В класирането води Интер с 67 точки, следван от Милан с 60, Наполи с 56, Комо с 51, Рома с 51, Ювентус с 50, Аталанта с 46 и други.

