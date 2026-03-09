Спорт

Ето го най-скъпият футболист у нас

Звезда на Левски е

09 мар 26 | 19:00
698
Бразилският защитник на Левски Майкон оглави класацията за най-скъп футболист в Първа лига. Това показва последното обновяване на пазарните стойности в специализирания портал Transfermarkt, където левият бек вече е оценен на 3.5 милиона евро.

Със същата стойност са още четирима футболисти на ПФК Лудогорец Разград – Петар Станич, Руан Круз, Ерик Маркуш и Кайо Видал.

