Ето го най-скъпият футболист у нас

Бразилският защитник на Левски Майкон оглави класацията за най-скъп футболист в Първа лига. Това показва последното обновяване на пазарните стойности в специализирания портал Transfermarkt, където левият бек вече е оценен на 3.5 милиона евро.

Със същата стойност са още четирима футболисти на ПФК Лудогорец Разград – Петар Станич, Руан Круз, Ерик Маркуш и Кайо Видал.

Бразилският защитник на Левски Майкон оглави класацията за най-скъп футболист в Първа лига. Това показва последното обновяване на пазарните стойности в специализирания портал Transfermarkt, където левият бек вече е оценен на 3.5 милиона евро.

Със същата стойност са още четирима футболисти на ПФК Лудогорец Разград – Петар Станич, Руан Круз, Ерик Маркуш и Кайо Видал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com