Милан порази Интер в дербито на кръга и скъси дистанцията на върха

Милан победи Интер с 1:0 като символичен домакин в градското дерби от 28-ия кръг в Серия А на стадион „Сан Сиро“. Единственият гол падна през първото полувреме и донесе ценни три точки на „росонерите“. С успеха Милан направи дубъл срещу големия си съперник през този сезон. Въпреки поражението Интер остава лидер в класирането с 67 точки, следван от Милан с 60.

Решаващият момент в срещата дойде в 35-ата минута. Первис Еступинян се разписа и се превърна в първия еквадорец в историята, който бележи в миланското дерби. Попадението беше и първо за защитника в италианското първенство.

Интер имаше отлична възможност да възстанови равенството в 54-ата минута. Именно Еступинян загуби топката опасно близо до наказателното поле на Милан, което позволи на „нерадзурите“ да организират бърза атака.

Последва центриране към наказателното поле, където топката стигна до Хенрих Мхитарян. Арменецът продължи към Федерико Димарко, който се озова в отлична позиция, но ударът му премина над напречната греда и пропиля най-добрия шанс на Интер в мача.

