Лоша новина за Гуардиола

Мениджърът на Манчестър Сити Жозеп Гуардиола получи наказание от два мача, след като записа шестия си жълт картон за сезона. Това се случи по време на срещата от 1/8-финалите на ФА Къп срещу Нюкасъл Юнайтед, спечелена от "гражданите" с 3:1.

Двубоят се игра на 7 март. Нюкасъл поведе чрез Барнс в 18-ата минута, но Савио изравни в 39-ата. След почивката Мармуш се разписа два пъти - в 47-ата и 65-ата минута - и оформи крайния резултат.

Дисквалификацията на Гуардиола няма да важи за финала за Купата на английската лига, в който Манчестър Сити ще срещне Арсенал на 22 март. Испанецът ще пропусне мача от 30-ия кръг на първенството срещу Уест Хям на 14 март, както и четвъртфиналите във ФА Къп.

След 29 изиграни срещи в първенството Манчестър Сити има 60 точки и заема второто място в класирането, на седем точки зад Арсенал, като тимът има и мач по-малко.

