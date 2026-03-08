Спорт

Лоша новина за Гуардиола

Мениджърът на Манчестър Сити записа шестия си жълт картон за сезона

08 мар 26 | 13:05
Агенция Стандарт

Мениджърът на Манчестър Сити Жозеп Гуардиола получи наказание от два мача, след като записа шестия си жълт картон за сезона. Това се случи по време на срещата от 1/8-финалите на ФА Къп срещу Нюкасъл Юнайтед, спечелена от "гражданите" с 3:1.

Двубоят се игра на 7 март. Нюкасъл поведе чрез Барнс в 18-ата минута, но Савио изравни в 39-ата. След почивката Мармуш се разписа два пъти - в 47-ата и 65-ата минута - и оформи крайния резултат.

Дисквалификацията на Гуардиола няма да важи за финала за Купата на английската лига, в който Манчестър Сити ще срещне Арсенал на 22 март. Испанецът ще пропусне мача от 30-ия кръг на първенството срещу Уест Хям на 14 март, както и четвъртфиналите във ФА Къп.

След 29 изиграни срещи в първенството Манчестър Сити има 60 точки и заема второто място в класирането, на седем точки зад Арсенал, като тимът има и мач по-малко.

