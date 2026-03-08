Нов трансфер в Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите преди предстоящия двубой на „сините“ в Първа лига. В понеделник (9 март) столичният тим приема Локомотив Пловдив в среща от 25-ия кръг на първенството.

Испанският специалист бе попитан и за информациите, свързващи Марко Дуганджич с клуба. Веласкес призна, че той и щабът му в момента следят нападател, но отказа да назове конкретно име.

Хърватският голмайстор се очаква да пристигне в София още утре, за да изгледа на живо мача срещу Локомотив Пловдив. Ако всичко протече по план, във вторник 31-годишният футболист ще премине медицински прегледи и след това ще подпише договор с клуба от „Герена“. Дуганджич вече е разговарял с наставника Хулио Веласкес, който иска да подсили атаката на отбора до края на сезона, пише gol.bg.

Левски се насочи към спешно привличане на централен нападател след тежката контузия на Мустафа Сангаре. Малийският футболист претърпя операция в петък и ще бъде извън игра поне два месеца.

